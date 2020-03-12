بلدية برج البراجنة: إقفال صالات ألعاب التسلية ومدن الملاهي والمقاهي ومراكز التدليك

أعلنت ​بلدية برج البراجنة​، في بيان، ان رئيس ​البلدية​ ​عاطف منصور​ أوعز إلى شرطة البلدية "إقفال صالات ألعاب التسلية على أنواعها، صالات لعب الورق، صالات لعب ​الأطفال​ داخل المراكز التجارية وخارجها، مدن الملاهي على أنواعها، ملاعب الميني فوتبول على أنواعها المقفلة أو المكشوفة، مراكز التدليك، والمقاهي على أنواعها، حفاظاً على السلامة العامة. وفور إصدار الأوامر، قامت عناصر شرطة بلدية برج البراجنة بتوجيهات من مفوض ​الشرطة​ بإقفال المراكز المشار إليها أعلاه".

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