قطع السير قرب محلات الفري في الميناء طرابلس وتحويل السير للطرقات الفرعية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "قطع السير قرب محلات الفري في محلة ​الميناء​ ب​طرابلس​ بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية". إضغط للمزيد

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