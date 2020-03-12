السلطات الإيطالية: ارتفاع إجمالي الوفيات جراء كورونا بمقدار 188 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن رئيس هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، عن "ارتفاع إجمالي الوفيات جراء مرض "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا الجديد، بمقدار 188 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحاً "وجود 213 حالة تعافي اليوم، ليصل المجموع إلى 1258 حالة، وتسجيل 188 حالة وفاة، وبلغ عدد الوفيات 827 يوم أمس، وبذلك يتجاوز الإجمالي ألف وفاة".
ولفت لبوريلي الى ان "إيطاليا سجلت أكثر من 15 ألف حالة حتى الآن، ويشمل هذا الرقم أعداد الوفيات والحالات التي استردت عافيتها، وتعد إيطاليا الآن أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا الجديد في أوروبا، وثاني أكبر بؤرة في العالم بعد الصين.
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