الخارجية العراقية ترحّل 112 طفلاً من تنظيم "داعش" إلى أذربيجان

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، "ترحيل بلاده 112 طفلاً من تنظيم "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية الأذرية إلى بلادهم".
ولفت الصحاف، في بيان، إلى أن "الأطفال كانوا مودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي لانتمائهنّ إلى تنظيم "داعش".
كما شدد على أن "العدد الإجمالي للذين تم ترحيلهم هو 940 طفلاً من مُختلف الجنسيّات، منهم 248 طفلاً أذريّاً"، لافتاً إلى أن "عمليّة الترحيل جرت بحضُور ممثل مجلس القضاء الأعلى، وممثلي السفارة الأذريّة".
ودعا الصحاف، جميع الدول ممّن لديهم رعايا أطفال من المحكومات، أو أحداث انتهت مُدَّة محكوميتهم، إلى "التنسيق مع وزارة الخارجيَّة عبر سفاراتنا المُنتشِرة في العالم، لغرض تسلّمهم".
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