الصحة الإسرائيلية: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 109 حالات

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية، أن "حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد ارتفعت إلى 109 ​حالات​، ومن بين المصابين رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر"، مشيرة الى "امكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة"، مؤكدة "فرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، وذلك مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل، ومن بين مجمل الإصابات 91 حالة وصفت بالطفيفة، و4 بالمتوسطة و2 في حالة حرجة، وقد تماثل للشفاء التام 4 أشخاص".

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