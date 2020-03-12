خامنئي: لتنظيم الخدمات في مواجهة فيروس كورونا على شكل مقر صحي وعلاجي

أوعز قائد ​الثورة​ الإيرانية ​علي الخامنئي، لـ"رئيس هيئة الأركان المسلحة الايرانية ​اللواء​ محمد باقري بضرورة تنظيم الخدمات في مواجهة ​فيروس كورونا​ على شكل "مقر صحي وعلاجي" وذلك لمنع المزيد من انتشار الفيروس".

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