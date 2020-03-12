السلطات الأميركية: تعليق المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين

أعلنت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى ​الأمم المتحدة​ كيلي كرافت، عزم واشنطن "تعليق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في ​اليمن​ نهاية آذار الحالي".

وأوضحت كرافت، في كلمتها أمام ​مجلس الأمن الدولي​، أن "الحوثيين سيطروا على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف". متّهمةً بدورها الحوثيين "بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية، فضلا عن عدم الاستجابة لدحض مخاوف العاملين في توزيع تلك المساعدات".

بالتوازي، سيطرت جماعة "الحوثي" مطلع آذار على مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية، بعد معارك خاضتها مع القوات الحكومية.