الخارجية الألمانية: قصف قاعدة التاجي يهدد العمليات العسكرية ضد داعش

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، ان "قصف قاعدة التاجي في العراق، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي، يهدد العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ويزعزع استقرار الوضع في البلاد".
هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق، عن "مقتل 3 جنود وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف سقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر".
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