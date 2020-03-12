الخارجية الألمانية: قصف قاعدة التاجي يهدد العمليات العسكرية ضد داعش

أعلنت ​وزارة الخارجية الألمانية​، ان "قصف قاعدة التاجي في ​العراق​، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود من ​التحالف الدولي​، يهدد العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" ويزعزع استقرار الوضع في البلاد".

هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق، عن "مقتل 3 جنود وعدد من الجرحى من ​قوات التحالف الدولي​ ضد ​الإرهاب​، إثر قصف سقوط 10 ​صواريخ​ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر".

إضغط للمزيد