وزارة الدفاع الأميركية تقرر إغلاق مقر البنتاغون تجنباً لانتشار كورونا

أصدرت ​وزارة الدفاع الأميركية​، قراراً لإغلاق مقر ​البنتاغون​ أمام الجمهور، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، تجنبًا لانتشار ​فيروس كورونا​.

ورجح جنرال بالقوات الجوية بول فريدريكس، في حديث صحفي، "وجود مزيد من الإصابات بالفيروس، نظراً إلى ما نراه حاليا في أرجاء المعمورة".

ويأتي حديث فريدريكس، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة جندي آخر بفيروس كورونا، ليصل العدد الفعلي للمصابين في صفوف ​الجيش الأميركي​ إلى ثلاث حالات.

وفي هذا الإطار، أشار متحدث باسم البنتاغون، إلى أن الجندي الي أصيب كان في مهمة رسمية، وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر و​البيت الأبيض​ بوضعه.