الاتحاد الأوروبي: بدأنا بمراجعة الاتفاق الموقع مع تركيا بشأن اللاجئين

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ بيتر ستانو، "مباشرة التكتل بالعمل مع ​تركيا​، لمراجعة شاملة للاتفاق الموقع عام 2016 بشأن ​اللاجئين​".

ولفت ستانو إلى أن "العمل الذي يتم حاليا على مستوى الخبراء، يأتي كنتيجة للقاء الأخير الذي جمع قادة الاتحاد والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​بروكسل​"، مشدداً على أن "سير المحادثات بين الطرفين يتطلب بشكل أساسي أن تعمد تركيا إلى تهدئة الوضع على الحدود، مقابل تعهد الاتحاد بالأخذ بعين الاعتبار مخاوف أنقرة".

كما أوضح أن "الإجراءات أحادية الجانب، لن تفيد إلا في تقويض آفاق الحلول القادمة، ويتعين متابعة العمل والكف عن تقاذف المسؤوليات".

وفيما يتعلق بالحزم المالية الجديدة لصالح تركيا، نفى ستانو أي توجه حالي من هذا القبيل، لافتاً إلى أن "التركيز الآن هو على الحلول ولا نتحدث عن الأموال". كما اعرب عن "أسف الاتحاد لاستمرار تركيا في ممارسة سياسة التهديد والوعيد".