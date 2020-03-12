الداخلية البحرينية تتهم ايران بالعدوان البيولوجي عن طريق التستر على انتشار كورونا

اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ايران بـ"العدوان البيولوجي عن طريق التستر على انتشار فيروس كورونا، وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين الذين زاروها"، مشيرة الى "تعريض السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين".
هذا واعتبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "أميركا التي تحكم البحرين بوجود أسطولها الخامس، سبب رئيسي للحرب البيولوجية".
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