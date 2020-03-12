الداخلية البحرينية تتهم ايران بالعدوان البيولوجي عن طريق التستر على انتشار كورونا

اتهمت وزارة الداخلية ​البحرين​ية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​ايران​ بـ"العدوان البيولوجي عن طريق التستر على انتشار ​فيروس كورونا​، وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين الذين زاروها"، مشيرة الى "تعريض السلامة و​الصحة​ للخطر عندنا وعند الآخرين".

هذا واعتبر مساعد رئيس ​البرلمان الإيراني​ أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​أميركا​ التي تحكم البحرين بوجود أسطولها الخامس، سبب رئيسي للحرب البيولوجية".