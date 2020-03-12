كشف مصدر لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن ​المملكة المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​، ألغيا​​​​​​​ جولة مفاوضات حول مرحلة ما بعد ​بريكست​ كانت مقرّرة في لندن الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجدّ، مشيرا الى أن "الجانبين يدرسان حالياً وسائل أخرى لمواصلة المحادثات، من بينها، إذا أمكن، اللجوء إلى عقدها عبر الفيديو".

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كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مفاوضات مقررة في لندن الأسبوع المقبل حول بريكست بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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