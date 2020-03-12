الخارجية الإيطالية: تعامل أوروبا مع كورونا سيختلف بعد إعلانه وباء عالميا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في حديث له، عن "أمله في أن يتغير تعامل ​أوروبا​ مع وباء ​كورونا​ المستجد، بعد أن أعلنته ​منظمة الصحة العالمية​ في وقت سابق وباء عالمياً، فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس"، مشددا على "ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة، ويتعين على ​البنك المركزي​ الأوروبي القيام بسلسلة من الإجراءات، ومن المتوقع صدور القرار الأول، لأنه يجب أن نجعل ​الدين العام​ على عاتق الدول الأوروبية مستداماً".

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