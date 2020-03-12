الجيش الليبي: دمرنا محطات صواريخ ورادارات نصبها الجيش التركي شرق مصراته

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي، بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، أن "إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية في الجيش رصدت قيام ​الجيش التركي​ بتركيب تقنيات عسكرية مثل رادارات ومحطات ​صواريخ​ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجهة ومدرعات مختلفة الأنواع في مدينة مصراته، وتم تحويل هذه المعلومات الدقيقة إلى غرفة العمليات العسكرية المختصة والتي بدورها ضمت هذه الأهداف لبنك الأهداف، ونظرا لطبيعة هذه الأهداف وخطورتها أصدرت أمرا بتدميرها باستخدام ​القوات​ الجوية وسلاح المدفعية ونفذت هذه الأسلحة الأوامر وقامت بتدمير جميع الأهداف المنتخبة".

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