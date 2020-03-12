البيت الأبيض: لا حاجة لترامب بإجراء فحص طبي بعد اجتماعه بمسؤول برازيلي مصاب بكورونا

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "لا حاجة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بإجراء فحص طبي بعد اجتماعه بمسؤول برازيلي ثبتت إصابته لاحقا ب​فيروس كورونا​".

وكان مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أعلن في بيان أن وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن الذي اجتمع، السبت الماضي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونائبه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

بدوره، أوضح مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات واجنجارتن مصاب بفيروس كورونا بعد أن أكد تحليل ثانٍ إصابته.

وكانت صحيفة او إستادو دي ساو باولو البرازيلية قد ذكرت أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس، وأن الوزير المصاب اجتمع مع الرئيس الأميركي ونائبه.