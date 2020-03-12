وزير التربية: الامتحانات الرسمية قائمة والاستعدادات اللوجستية الممهدة لها قائمة أيضاً

ترأس وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اجتماعاً تربوياً إدارياً موسعاً، دعا خلاله إلى "الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لرحيل الأستاذ جورج كرم من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم المهني والتقني الذي قضى نتيجة إصابته بفيروس كورونا"، مؤكداً للمجتمعين "أننا في ظل فيروس كورونا نعمل معاً يداً واحدة كفريق عمل في اجتماعات مفتوحة، من أجل العناية بأبناء المجتمع، وتأمين التعليم في الازمات، والاستجابة للأوضاع الاستثنائية والمتغيرة، خصوصا في ظل كثرة التحليلات حول مصير الامتحانات الرسمية"، مشدداً على ان "الامتحانات الرسمية قائمة وأن الاستعدادات اللوجستية الممهدة لها قائمة أيضا".
هذا وتطرق المجتمعون إلى "الإجراءات الإدارية والتربوية التي تتخذها كل مديرية عامة ووحدة إدارية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذه الظروف من أجل تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين والمتعلمين في حدها الأدنى، كما عرضت التدابير الصحية لجهة التعقيم وتسلم الاوراق وإنجاز المعاملات مباشرة أو عبر البريد".
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