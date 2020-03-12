ترامب: أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الوضع الراهن في سوق ​النفط​، معربا عن رضاه عن المستوى الحالي لأسعار النفط.

وقال ترامب للصحفيين ب​البيت الأبيض​، ردا على سؤال بهذا الصدد: "سألته عما يحدث، فلديهم خلافات مع ​روسيا​، وهذا ما دفع بأسعار النفط نحو الانخفاض"، مشددا على أن "أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم به لأن أسعار ​البنزين​ ستنخفض كثيرا، وانخفاض أسعار البنزين هو بمثابة تخفيض ​الضرائب​، وهذا تخفيض كبير للضرائب بالنسبة للمستهلك. وهذا ما يعجبني كثيرا".