ترامب: أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الوضع الراهن في سوق النفط، معربا عن رضاه عن المستوى الحالي لأسعار النفط.
وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض، ردا على سؤال بهذا الصدد: "سألته عما يحدث، فلديهم خلافات مع روسيا، وهذا ما دفع بأسعار النفط نحو الانخفاض"، مشددا على أن "أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم به لأن أسعار البنزين ستنخفض كثيرا، وانخفاض أسعار البنزين هو بمثابة تخفيض الضرائب، وهذا تخفيض كبير للضرائب بالنسبة للمستهلك. وهذا ما يعجبني كثيرا".
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