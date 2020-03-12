ترودو يعمل من منزله وزوجته تخضع لفحص كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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اوتاوا: قرّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العمل من منزله كإجراء وقائي فيما تخضع زوجته لفحص فيروس كورونا المستجد، كما أعلن مكتبه الخميس.

وقال بيان رسمي إنّ صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن "تخضع لفحص كوفيد -19".

وأضاف أنّه "على الرّغم من أنّ رئيس الوزراء نفسه لا يظهر أي عوارض، لكنّه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي...كإجراء وقائي، لحين صدور نتائج صوفي".

ويعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية "مع قادة دوليين" لكنّه ألغى اجتماعات مقرّرة يومي الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.

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وقال البيان إن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق "من أجل مناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".

وسجّلت كندا الخميس أكثر من 100 إصابة بالفيروس على أراضيها مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.

وأكد البيان أنه "منذ بدء تفشي كوفيد-19، طلبنا من الكنديين اتّخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية والالتزام بكافة توصيات اختصاصيي الصحة. هذا ما يفعله رئيس الوزراء وعائلته".

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