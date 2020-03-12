وزير برازيلي مصاب بكورونا اجتمع مع ترمب

أعلنت الحكومة البرازيلية الخميس أنّ مسؤولاً حكومياً التقى في نهاية الأسبوع المنصرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الولايات المتحدة مصاب بفيروس كورونا المستجدّ.
وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان لفرانس برس إنّ فابيو واجنغارتن، مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس، مؤكّدة بذلك معلومات صحافية.
وأضافت أنّ "الحكومة البرازيلية سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى السلطات الأميركية الشمالية حتى تتّخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".
وقالت إن السلطات اتّخذت "كلّ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحّة الرئيس" البرازيلي، من دون أن تعلن ما إذا كان بولسونارو قد خضع للفحص أيضاً.
وحضر فابيو واجنغارتن مأدبة غداء أقامها دونالد ترمب لجائير بولسونارو السبت الماضي في فلوريدا. وكان نشر على حسابه في تطبيق انستغرام صورة يظهر فيها إلى يسار الرئيس الأميركي.
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