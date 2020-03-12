شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمطارات": "شاتل باص" لنقل العاملين بالمطار والركاب إلى منطقة شيراتون المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات اليوم الخميس تسيير خط أتوبيس شاتل الباص لنقل رواد المطار من القادمين والمغادرين من المطار إلى منطقة شيراتون بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيء الذى تتعرض له البلاد

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات قد وجه المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة بضرورة تسيير وتذليل كافة العقبات التى ألمت برواد مطار القاهرة وعلى الفور أعطى رئيس شركة ميناء القاهرة تعلوقامت السلطات المختصة بالمطارات، بتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط تحسبا للأمطار الغزيرة، كما تم تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل مع الموجات الطارئة، ويقوم العاملين داخل المطارات بتطهير المصارف وتجهيز المعدات لسحب المياه.

وتعتمد سلطات المطارات المصرية، في حالة الضباب والعواصف الترابية التي قد تحجب الرؤية على المهبط أمام حركة الطائرات، على سيارات الإرشاد المتواجدة لتوجيه الرحلة القادمة والتي تقلع من داخل البلاد، وأيضا توجيه المعدات المتواجدة.

وتحسبًا لشدة الرياح التي تشهدها المطارات، تم التنسيق الكلي والمتابعة باستمرار بين قطاع العمليات والقطاع الهندسي بالمطار، لمراجعة جميع جاهزية المعدات على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضا فى أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

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