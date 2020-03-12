أول قرار من "السكة الحديد" بعد حادث تصادم قطاري روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة فنية؛ للوقوف على أسباب حادث تصادم قطارين بمنطقة إمبابة.

يرأس اللجنة اللواء مهندس محمد غزال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة، وتضم في عضويتها كل من نائب البنية الأساسية، ونائب المسافات الطويلة والقصيرة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة.

كانت الهيئة كشفت عن سبب حادث تصادم قطاري، قائلة إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، كان محجوزًا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكانت هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة أن مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من أسوان إلى القاهرة، اصطدم من الخلف بقطار سوهاج، ما أسفر عن سقوط 13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

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وأشارت إلى انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

وعلى إثر ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كافة الرحلات على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل، انتقل قبل قليل، إلى موقع الحادث.

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