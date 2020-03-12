مستشار الحكومة: البيان المتداول بشأن تعطيل الدراسة "مفبرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن البيان المتداول ومنسوب للمجلس، بشأن نية الحكومة تعطيل الدراسة "له أي أساس من الصحة".

وأضاف يونس في تصريحات صحفية، الخميس، أن البيان المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي "مفبرك، وليس له أي أساس من الصحة".

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يومًا كإجراء "وقائي"؛ نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس كورونا.

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وقال بيان لوزارة التعليم، اليوم الخميس، إن القرار يأتي في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة الطلاب، واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس.

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