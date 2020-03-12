إصابة 4 أشخاص في انهيار سقف وحدة سكنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، إثر انهيار سقف حجرة داخل منزل بقرية دكران بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بسقوط سقف منزل بقرية دكران، وسقوط مصابين.
انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين انهيار سقف حجرة لمنزل مبني من الطوب الأبيض "البلوك" بقرية دكران الحاجر، ملك المواطن عبد الدايم عبدالله، ما أسفر عن إصابة كل من "سعيد بخيت عبد الدايم" 45 عامًا، و"كريمة عبدالدايم عبدالله"20 عامًا، و"عماد عبد الدايم عبدالله" 11 عامًا، و"عبدالسلام بخيت عبد الواحد" 45 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، لتلقي العلاج.
وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.
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