الوضع مستقر.. "الري" تصدر بيان بشأن تأثير الأمطار على 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عن حالة الطقس وتأثير سقوط الأمطار على مدن محافظات (جنوب سيناء - شمال سيناء - البحر الأحمر - مطروح) من غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سقوط الأمطار والسيول وتأثيرها على منشآت الحماية المنفذة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتلك المدن على النحو التالي:-

أولاً: محافظة جنوب سيناء:

سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على مدن شرم الشيخ ونويبع والطور وأرس سدر وأبوزنيمة وعيون موسى واشتدت حدتها على مدينة سانت كاترين مما أدي لحدوث سيل خفيف بوادي فيران وتم استيعابه من خلال بحيرة(ب1) بوادي فيران والتي تم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء والتي تم الإنتهاء من تنفيذها نهاية عام 2019، بقيمة إجمالية للأعمال بلغت 941 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن الوازرة تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء بقيمة إجمالية 299 مليون جنيه وذلك بمدن (الطور - رأس سدر - طابا - نويبع).

ثانياً: محافظة البحر الأحمر:

سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على مدن سفاجا والقصير والغردقة و راس غارب وبمعدلات متوسطة الشدة على الزعفارنة والعين السخنة والسويس وسيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية بالمحافظة فور تحسن الأحوال للمرور على منشآت الحماية من أخطار السيول للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه

التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها، حيث قامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بنهايةعام 2019 بقيمة إجمالية 431 مليون جنيه.

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يذكر أن الوازرة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر بقيمة إجمالية 419 مليون جنيه بمدن (القصير - رأس غارب - سفاجا).

ثالثاً: محافظة شمال سيناء:

غيوم كثيفة وأتربة على معظم أنحاء المحافظة والوضع مستقر حتى الآن.

رابعاً: محافظة مطروح:

سقوط أمطار متوسطة الشدة مستمرة منذ صباح اليوم على واحة سيوة، وتم حصاد مياه الأمطار من خلال ملئ الخازنات الخرسانية المنشأه بجوار الآبار الجوفية لغرض توزيع مياه الآبار الجوفية، وتم إصدار تعليمات بوقف تشغيل الآبار الجوفية لحين الاستفادة من مياه الأمطار التي تم حصادها بتلك الخازنات.

يذكر أن الوازرة تقوم حاليًا بتنفيذ عدد (951) خازن أرض بسعة 111 متر مكعب لحصاد مياه الأمطار شرق وغرب مدينة مطروح بقيمة إجمالية 41 مليون جنيه تحت إشراف قطاع المياه الجوفية.

والوضع مستقر حاليًا وجاري المتابعة المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.