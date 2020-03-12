عدد وفيات كورونا في إيطاليا يتجاوز الـ1000 والإصابات ترتفع لـ 15113

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة.

وأغلقت إيطاليا أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء

البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا حالة، فيما راح ضحيته شخصا.

Advertisements

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أعرب عن أمله في أن يتغير

تعامل أوروبا مع وباء كورونا المستجد، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".

وأضاف دي مايو أن "أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.