وفاة الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

توفي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، عن عمر يناهز 82 عاما.

ولد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة سنة 1939 بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963.

عمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى العام 1968، ثم انتقل في العام 1968 إلى

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الحرس الوطني آنذاك مستشارا قانونيا، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، كما عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ العام 1976 وحتى 1988.

تقلد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة عام 1988 بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا، تولى

رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.

كما كان الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رائدا في كتابة القصيدة الشعبية، التي كانت رافدا لنجاح الأغنية البحرينية، وله مساهمات أدبية وشعرية وثقافية.

وحصل على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها، وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، ووسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأولمبي الذهبي.