قوات حفتر تعلن تدمير رادارات ومحطات صواريخ تركية شرق مصراته

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن وحداته دمرت محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرق مدينة مصراته.
وذكرت إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي أن ذلك جاء بعد رصد أن الجيش التركي "قام بتركيب تقنيات عسكرية مثل رادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجهة ومدرعات مختلفة الأنواع".
وأشارت الإدارة إلى أنه "تم تحويل هذه المعلومات الدقيقة إلى غرفة العمليات العسكرية المختصة والتي بدورها ضمت هذه الأهداف لبنك الأهداف، ونظرا لطبيعة هذه الأهداف وخطورتها أصدرت أمرا بتدميرها باستخدام القوات الجوية وسلاح المدفعية ونفذت هذه الأسلحة الأوامر وقامت بتدمير جميع الأهداف المنتخبة".
وأكدت الإدارة الليبية المذكورة، أنه تم خلال القصف تدمير محطتي رادار تركية في القاعدة الجوية بمصراتة، وتدمير بطارية مدفعيه صاروخية عيار 107 مم في بوابة الستين قرب بوقرين.
ونجم عن القصف كذلك، تدمير منظومة دفاع صاروخي تركية من نوع ارليكون في الكلية الجوية بمصراتة.
وأسفر القصف الجوي والمدفعي للجيش الوطني الليبي عن تدمير كامل مجموعة أهداف مختلفة تضم عربات مسلحة وأفرادا، وتدمير مستودع ذخيرة في أبوقرين بالكامل.
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