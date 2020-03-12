أعلنت مصادر طبية أنه تم خلال اليوم الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا. جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا. وأوضحت المصادر بأنه تم تسجيل 4 إصابات في موسكو وواحدة في كل من كالينينغراد وإقليم كراسنودار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.