رئيس الوزراء الكندي يحجر على نفسه وزوجته

أفاد بيان رسمي عن الحكومة الكندية بأن رئيس وزراء البلاد جاستين ترودو وزوجته، قررا الحجر على نفسيهما بعد

أن ظهرت على الزوجة أعراض الحمى.

وورد في البيان أن ترودو لم تظهر

عليه أي أعراض إلى الآن، وسوف يعمل من البيت حتى تظهر نتائج تحليل زوجته.

كما ألغى ترودو اجتماعاته المقررة يومي الخميس والجمعة مع رؤساء المقاطعات.