رئيس الوزراء الكندي يحجر على نفسه وزوجته

أفاد بيان رسمي عن الحكومة الكندية بأن رئيس وزراء البلاد جاستين ترودو وزوجته، قررا الحجر على نفسيهما بعدأن ظهرت على الزوجة أعراض الحمى.
وورد في البيان أن ترودو لم تظهرعليه أي أعراض إلى الآن، وسوف يعمل من البيت حتى تظهر نتائج تحليل زوجته.
كما ألغى ترودو اجتماعاته المقررة يومي الخميس والجمعة مع رؤساء المقاطعات.
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