زاخاروفا: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب صامد

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الالتزام بوقف إطلاق النار في إدلب، ثابت عموما.

وأضافت: "من الناحية العملية، فإن البروتوكول الإضافي الملحق بمذكرة 17 سبتمبر 2017، الذي تم توقيعه

في ختام القمة الأخيرة، سمح بوقف القتال على خط التماس الحالي في منطقة وقف التصعيد اعتبارا من 6 مارس. ويتم بشكل عام الالتزام بهذا النظام وهذا بدوره يساعد بشكل كبير باستقرار الوضع المسجل في إدلب".

وقالت إن العمل جار لاستئناف حركة المرور على طريق السيارات السريع M4 وتابعت: "الاتصالات مستمرة بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها"