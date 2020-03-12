أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منحه كامل الصلاحيات للتعامل مع حادث استهداف قاعدة "التاجي" في العراق. وأسفر الهجوم الذي استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد، عن مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي. وتسبب الحادث في تفاقم التوتر بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يمنح وزير الدفاع صلاحيات الرد على هجوم التاجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.