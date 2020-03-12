الملك يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لفترة ثانية. وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الدكتور السلمي، متمنيا له مزيدا من التوفيق في مهامه. وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكدا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية. بدوره، عبر الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.



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