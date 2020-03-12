في يوم واحد.. أكثر من ألف إصابة كورونا و429 وفاة في إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 07:11 مساءً - أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1075 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكدت أن حصيلة الوفيات بالمرض وصلت إلى 429 حالة.

وسجلت الأيام الأخيرة إصابة عدد كبير من المسؤولين في إيران، فضلا عن تقارير عن إصابة أكثر من 20 نائباً في البرلمان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، وفاة 5 من عناصر الحرس بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأصيب أيضا محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأربعاء “وباء عالمياً”.

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كما نشرت الوكالة مساء الأربعاء، قائمة للمسؤولين المصابين بكورونا، لعل أبرزهم أربعة وزراء في الحكومة (نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة) وخمسة من نواب البرلمان.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بوفاة محمود بلارك، نائب قائد مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الشؤون اللوجيستية، جراء إصابته بكورونا.

يذكر أن الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، كانت أكدت مساء الأربعاء أيضاً، وبعد أيام من التكهنات بشأن صحة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إصابته بالفيروس.

أعلى حصيلة

إلى ذلك أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 63 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.