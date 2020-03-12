كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين بشدة للهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية عراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، عن أدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.