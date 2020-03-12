كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي نفذته ميليشيات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق كان بكل وضوح يستهدف التحالف الدولي والقوات المتحالفة معه

وأوضح "إسبر"، خلال تصريحات له، اليوم الخمبس، أن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق نفّذته ميليشيات موالية لإيران.

وتابع: " لن نقبل بهجمات ضد شعوبنا وكل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما نعمل مع شركائنا لتقديم منفّذي هجوم التاجي للعدالة".