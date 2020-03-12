كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اللبنانية تجهز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلن لبنان، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 حالات. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة في مستشفى المعونات في جبيل لشخص أصيب بالعدوى ومناعته ضعيفة لإصابته بالسرطان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة و61 إصابة مؤكدة.

ويذكر أن قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن القطاع المصرفي سينكمش، بينما قال رئيس الوزراء حسان دياب إنه يتعين إعادة هيكلة القطاع. Advertisements وقال أحد المصرفيين إن بعض البنوك بدأت العملية فعلا وإن لاعبين أقوى يتطلعون بالفعل للاستحواذ على مقرضين أصغر. وقال رياشي إن هناك حاجة لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الإصلاح الشامل للقطاع، بما يشمل عمليات دمج إجبارية وتصفية البنوك الأصغر بطريقة تشبه ما حدث في قبرص خلال الأزمة المالية التي شهدتها بين عامي 2012 و2013. وأضاف "لا أتوقع أن يقبل صندوق النقد الدولي أو أي دائنين خطة لإعادة هيكلة الديون دون التعامل مع هذه المسائل". ويثير الدمج مخاوف بشأن التأثير على المودعين، ويقول مصرفيون ومحللون إنه قد يكون من الصعب تلافي شكل ما من الخسائر التي ستلحق على الأقل بكبار المودعين. وقالت هوليهان لوكي، التي عينتها جمعية مصارف لبنان لإسداء النصح بخصوص عملية إعادة الهيكلة، إن الهدف الأساسي للجمعية هو حماية مصالح المودعين.

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، تحرير القرض المقدّم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء فيروس كورونا.