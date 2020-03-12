كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق مبنى الكونجرس أمام الزوار حتى 1 أبريل المقبل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، بأنه تم اغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي أمام الزوار حتى 1 أبريل المقبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة موظف يتبع لمكتب عضوة مجلس النواب الأمريكي ماريا كانتويلز، بفيروس كورونا لتصبح بذلك أول إصابة مؤكدة بالوباء داخل الكونجرس.

وأعلن مكتب كانتويلز أنه تم عزل الموظف ووضعه قيد الحجر الصحي الإلزامي. وكان عضو الكونجرس الجمهوري، دوج كولينلز أعلن مؤخرًا أنه سيفرض على نفسه حجرًا صحيًا للاشتباه في إصابته بالفيروس. في نفس الصدد، قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية تطالب بتوفير أقنعة للوجه للاستخدام العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس. Advertisements

وتأمل إدارة الرئيس ترامب في أن يوافق الكونجرس على النظر في تعديلات لقانون التأهب العام والاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير مثل هذه الحماية للعاملين في المجال الصحي بشكل دائم. ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 38 بينما تخطى عدد حالات الإصابة به 1300 شخص.