بعد “اليوفي” والريال.. “كورونا” يستنفر مسؤولي ليستر سيتي الإنجليزي

لازالت تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد ترخي بظلالها على كبريات الأندية العالمية بعدما انضم فريق ليستر سيتي الانجليزي إلى قائمة الفرق التي يهدد استقرارها الفيروس.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن مدرب فريق ليستر كشف خلال ندوة صحافية أن مجموعة من لاعبي الفريق ظهرت عليهم أعراض فيروس “كورونا”، وهو ما أكدته “BBC” بالحديث عن عزل 3 لاعبين من الفريق للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وتابع “بعض لاعبينا ظهرت عليهم أعراض كورونا، واتخذنا في هذا السياق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، بينها إبعادهم عن الفريق، من منطلق أن السلامة الصحية أهم شيء”.

يشار إلى أن مدافع “اليوفي” دانيال روغاني أصيب بفيروس كورونا، كما أن إصابة لاعب ريال مدريد لكرة السلة، جعلت فريق كرة القدم يغادر المدينة الرياضية دون خوض الحصة التدريبية الصباحية، كما غادر المسؤولون مقر التداريب بعد انتشار الخبر.