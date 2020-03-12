ليبيريا تفتتح رسميا قنصليتها العامة بمدينة الداخلة

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افتتحت ليبيريا، اليوم الخميس، رسميا، تمثيلية ديبلوماسية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تأكيدا على دعمها للوحدة الترابية للمغرب.
وأشرف كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري، جبهزوهنجارم ميلتون فندلي، صباح اليوم، على افتتاح القنصلية العامة لجمهورية ليبيريا في الداخلة.
وبذلك انضمت ليبيريا إلى أكثر من 10 بلدان أخرى، افتتحت خلال الأشهر ال،”ثلاثة الماضية، قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كان آخرها جمهوريتي جوبوتي، وبروندي.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلن، في دجنبر الماضي، أن مدينتي العيون، والداخلة ستحتضنان عشرات التمثيليات الدبلوماسية متم السنة الجارية.
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