عاجل..الفرقة الوطنية تستمع للبرلماني سمير عبد المولى- التفاصيل

تستمع، في هذه الأثناء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، للبرلماني سمير عبد المولى.

وأوضحت مصادر لـ”اليوم 24″، أن الاستماع لعبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة العدل والتشريع، يتم في هذه الأثناء، في مدينة طنجة، على خلفية شكاية لمكتب الصرف.

وذكرت مصادر الموقع أنه “تم توجيه استدعاءات لعبد المولى، لكنه لم يمتثل، فتقرر اليوم إحضاره للاستماع إليه.

يشار إلى أن عبد المولى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رجل أعمال كذلك ويدير عددا من المشاريع، وأصبح برلمانيا في حزب العدالة والتنمية بعدما قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة.