كورونا يجبر الأمير هشام  على البقاء في الرباط

مع بداية انتشار فيروس كورونا في المغرب، أعلن الأمير هشام، أمس الأربعاء، على حسابه الفيسبوكي، أنه سيبقى بجانب عائلته في الرباط إلى غاية مرور موجة الوباء.

وكتب الأمير هشام، تدوينة على حسابه الفيسبوكي: “إن وباء كورونا يفرض علينا تحديات كبيرة، سأبقى بجانب عائلتي في الرباط إلى حين مرور موجة الوباء، أرجو منكم جميعا أن تبقوا في أمان وفي صحة جيدة”.

ورغم تسجيل المغرب لسادس حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لايزال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يحث المواطنين على عدم الارتباك، وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، عن تسجيل سادس إصابة في المغرب بمدينة فاس، تعود إلى مواطنة فرنسية من أصول سنغالية، تبلغ من العمر 64 سنة.