بمشاركة برلمانين وخبراء.. المحكمة الدولية للوساطة تناقش مشروع القانون الجديد المتعلق بالتحكيم

تعقد المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط، غدا الجمعة، ندوة في الرباط، تخصص لقراءة في مشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية”.

وأفاد المنظمون في بلاغ صحفي، أن اللقاء، الذي ينظم بمدينة العرفان، سينقاش أهم مستجدات مشروع القانون الجديد، ودوره في بناء مرفق العدالة وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف البلاغ بأن هذا اللقاء، “جاء في سياق ورش إصلاح مرفق العدالة الذي حث الملك محمد السادس على التعجيل به خاصة وأن التحكمي والوساطة آليتان لتسوية المنازعات التجارية والمدنية من شأنها تشجيع التنافسية والإستثمار وتحسين مناخ الأعمال”.

ويهدف اللقاء، الذي يشارك به برلمانيون، ورؤساء غرف للصناعة والتجارة، وخبراء وسأساتذة جامعيون ومحامون ورجال أعمال وغيرهم، إلى تقديم مقترحات وتوصيات للتداول فيها أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان، بغاية الوصول إلى قانون يستجيب لتطلعات المهتمين.