بسبب “كورونا”..الجزائر تغلق المدارس والمعاهد والجامعات إلى غاية شهر أبريل

وسط حالة الخوف العالمي من فيروس كورونا بعد تحوله إلى وباء، اتخذت الجارة الشرقية الجزائر، إجراءات جديدة لمنع التجمعات بتعليق الدراسة.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمرا، اليوم الخميس، بإغلاق المدارس بأطوارها الثلاث والجامعات ومؤسسات التكوين المهنيين ابتداء من اليوم الخميس ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس أبريل القادم، كاجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزراء المعنيين, بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، إبتداء من اليوم, الخميس 12 مارس 2020، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من الشهر القادم”.

كما أمر تبون بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ماعدا الكليات التي مازالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية، حيث يشمل هذا القرار أيضا المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ومدارس التعليم القرآني والزوايا وأقسام محو الأمية وجميع المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال.

وسجلت الجارة الشرقية الجزائر اليوم الخميس، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما تجاوز عدد الحاملين للفيروس 20 شخصا، 16 منهم من عائلة واحدة.