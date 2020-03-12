وزيرا الأوقاف والصحة الأردنيان يشتركان بمشهد تمثيلي للتحسيس بالوقاية من كورونا – فيديو

أطلقت الحكومة الأردنية حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهي الحملة، التي يشارك فيها وزيرا الصحة، سعد جابر، والأوقاف، محمد الخلايلة.

وتداولت مواقع أردنية مشهدا تمثيليا، بثته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر صفحتها في مواقع التواصل، ظهر فيه الوزيران على مدخل رئاسة الوزراء، حيث دعيا إلى عدم المصافحة والتقبيل في السلام.

وقال وزير الصحة: “أنا حضرت مناسبتين اجتماعيتين، أو ثلاث، ورأيت أن الناس ابتعدوا عن التقبيل، حفاظا على حياتهم، ومنعا لانتقال فيروس كورونا إليهم، ودعا إلى الابتعاد عن المصافحة.

وأثنى وزير الأوقاف على هذا، وقال إن الابتعاد عن التقبيل، والمصافحة يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية، وينطبق مع القاعدة الشرعية: لا ضرر، ولا ضرار.

وكانت المملكة الهاشمية الأردنية قد أعلنت، بداية الأسبوع الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والمصاب هو أردني، قضى عدة أيام في الحجر الصحي، بعد عودته من إيطاليا، ولم يتم رصد أي حالة إصابة أخرى إلى حدود اليوم.