وزير الاتصالات البرازيلي مُصاب بكورونا.. التقى ترامب قبل أيّام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مكتب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بيانا مقتضبا، أعلن فيه إصابة وزير الاتصالات الذي اجتمع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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