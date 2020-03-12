شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكندي في العزل وزوجته تخضع لفحوصات بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:16 مساءً, 12 مارس 2020 م المناطق - وكالات أفادت المعلومات، الخميس، أن رئيس وزراء الكندي جاستين ترودو في العزل، وأن زوجته تخضع للفحص من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الكندي في العزل وزوجته تخضع لفحوصات بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.