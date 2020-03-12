شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. 13 مصاباً في حادث تصادم قطارين والان نبدء بالتفاصيل

وقع مساء اليوم حادث تصادم قطاري ركاب قادمين من الصعيد باتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم، أن الحادث نتج عنه إصابة 13 شخصًا ولا توجد وفيات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.