شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. 13 مصاباً في حادث تصادم قطارين والان نبدء بالتفاصيل
وقع مساء اليوم حادث تصادم قطاري ركاب قادمين من الصعيد باتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم، أن الحادث نتج عنه إصابة 13 شخصًا ولا توجد وفيات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. 13 مصاباً في حادث تصادم قطارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.