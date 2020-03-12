اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوتين شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوتين ناسفيتن شرقي بغداد. وقال المصدر أن "عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب الاولى ضمن مدينة الصدر اسفرت عن اصابة مدني بجروح". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة الثانية انفجرت ضمن منطقة العبيدي اسفرت عن اصابة مدني بجروح".

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