تعليق الدوري الهولندي بسبب كورونا

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2020-03-12 | 17:16
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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، في أكثر من مدينة بأنحاء البلاد.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن "النشاط سيتوقف في هولندا حتى يوم 31 اذار الجاري، من أجل الحد من ظاهر انتشار الوباء".
وبالتالي، لن تُستكمل بطولة الدوري الهولندي حتى هذا الموعد، حتى يتضح الموقف من الحالات المُصابة والوفيات بين المواطنين.
وحتى الآن، وصل عدد المصابين في هولندا إلى 503 أشخاص، ووفاة 5 حالات.
وبالتالي، لن تُستكمل بطولة الدوري الهولندي حتى هذا الموعد، حتى يتضح الموقف من الحالات المُصابة والوفيات بين المواطنين.
وحتى الآن، وصل عدد المصابين في هولندا إلى 503 أشخاص، ووفاة 5 حالات.
المحرر: محمد خليل
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