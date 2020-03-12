تعليق الدوري الهولندي بسبب كورونا

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن "النشاط سيتوقف في هولندا حتى يوم 31 اذار الجاري، من أجل الحد من ظاهر انتشار الوباء".

وبالتالي، لن تُستكمل بطولة الدوري الهولندي حتى هذا الموعد، حتى يتضح الموقف من الحالات المُصابة والوفيات بين المواطنين.



وحتى الآن، وصل عدد المصابين في هولندا إلى 503 أشخاص، ووفاة 5 حالات.