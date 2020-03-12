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2020-03-12 | 17:15
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أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، عن تأجيل مباراة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.
وجاء قرار ريال مدريد بعد ثبوت إصابة أحد لاعبيه في كرة السلة بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتأكيد على أن جميع لاعبي كرة القدم والسلة سيخضعون لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامتهم.
وأرسل مانشستر سيتي تمنياته لجميع اللاعبين والعاملين في ريال مدريد بالشفاء العاجل.
الجدير بالذكر أن المباراة كانت ستُقام يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، في تمام الساعة 11مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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