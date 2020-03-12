رسمياً.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أنه "بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)قد تم تأجيل المباراة، بسبب دخول لاعبي ريال مدريد الحجر الصحي لمدة 15 يومًا".

وجاء قرار ريال مدريد بعد ثبوت إصابة أحد لاعبيه في كرة السلة بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتأكيد على أن جميع لاعبي كرة القدم والسلة سيخضعون لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامتهم.



وأرسل مانشستر سيتي تمنياته لجميع اللاعبين والعاملين في ريال مدريد بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن المباراة كانت ستُقام يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، في تمام الساعة 11مساءً بتوقيت بغداد.